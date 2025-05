Feuerwehr Stuttgart

FW Stuttgart: Kleinbrand in Tiefgarage sorgt für starke Rauchentwicklung

Stuttgart (ots)

- Brand mit Kleinlöschgerät abgelöscht - Einsatz von Spezialgerät zur Entrauchung

Am Abend von Christi Himmelfahrt (29.05.2025) berichteten mehrere Anrufer von einer starken Rauchentwicklung aus der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in der Wolframstraße in Stuttgart-Nord. Zu diesem Zeitpunkt war unklar, was genau wie stark dort brannte. Daher entsendete die Integrierte Leitstelle Stuttgart ein großes Kräfteaufgebot zur Einsatzstelle.

Vor Ort hatten die meisten Bewohner das Haus bereits verlassen und warteten vor dem Gebäude. Aus der Tiefgarage drang Rauch, doch der erste Trupp unter Atemschutz konnte schnell feststellen, dass es sich lediglich um einen Entstehungsbrand an einem PKW handelte. Mittels Kleinlöschgerät konnte der Brand umgehend gelöscht werden. Trotzdem war die Tiefgarage bereits komplett verraucht, weshalb Spezialgerät zum Entrauchen nachgefordert wurde.

Während die Bewohner wieder in ihre Wohnungen konnten, da alle Treppenräume rauchfrei waren, belüftete die Feuerwehr die Tiefgarage. Die Maßnahmen zeigten schnell Wirkung, so dass die Tiefgarage schon nach kurzer Zeit rauchfrei war. Zwei Bewohner wurden vor Ort durch den Rettungsdienst gesichtet, waren aber unverletzt.

Einsatzkräfte

Berufsfeuerwehr

Feuerwache 1: Löschzug, Kleineinsatzfahrzeug-Türöffnung

Feuerwache 2: Inspektionsdienst, Löschzug, Gerätewagen Hygiene, Löschunterstützungsfahrzeug

Feuerwache 3: Direktionsdienst

Feuerwache 4: Gerätewagen Atemschutz / Messtechnik

Rettungsdienst

Organisatorischer Leiter Rettungsdienst, Notarzteinsatzfahrzeug, Rettungswagen

