Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Trickdiebstahl

Ottersheim bei Landau (ots)

Die 78-jährige Geschädigte wollte am 16.05.2025 gegen 12:20 Uhr einer vermeintlichen Spendensammlerin (ca. 165 cm groß), die an ihrem Wohnanwesen in der Waldstraße erschien, helfen und begab sich mit ihr in ein Nebengebäude um nach Kleidung zum Spenden für ein Waisenhaus zu suchen. Diese Gelegenheit nutzte eine mutmaßliche Komplizin (kurze Haare) der vermeintlichen Spendensammlerin aus und durchsuchte in dieser Zeit das Wohnanwesen nach Wertgegenständen. Eine Nachbarin beobachtete, wie anschließend zwei Personen in ein Auto, besetzt mit einem Fahrer, einstiegen und davonfuhren. Die Polizei Germersheim bittet um Zeugenhinweise unter 07274/958-0 oder per E-Mail: pigermersheim@polizei.rlp.de.

