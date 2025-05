Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Unfallflucht

Lingenfeld (ots)

In dem Zeitraum von Donnerstag, 15.05.2025, 15:00 Uhr auf Freitag, 16.05.2025, 09:30 Uhr ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht in der Altspeyerer Straße in Lingenfeld. Ein vorbeifahrendes Auto touchierte ein am rechten Fahrbahnrand geparktes Auto und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Die Polizei Germersheim bittet um Zeugenhinweise unter 07274/958-0 oder per E-Mail: pigermersheim@polizei.rlp.de

