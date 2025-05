Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Autoscheibe eingeschlagen - Handtasche entwendet

Wörth am Rhein (ots)

Am 16.05.2025 gegen 14:05 Uhr schlug ein bislang unbekannter Täter die hintere Seitenscheibe eines PKW ein und entwendete die im Fußraum befindliche Handtasche der Geschädigten. Der PKW war kurz zuvor auf dem Parkplatz des Friedhofs in Wörth am Rhein abgestellt worden. Bei dem Täter soll es sich um eine männliche Person gehandelt haben, die eine helle Jeans, ein weißes T-Shirt, schwarze Nike Schuhe, eine schwarze Schirmmütze und eine Sonnenbrille trug. Trotz sofortiger Fahndung konnte der Täter nicht festgestellt werden. Wer hat die Tat beobachtet und kann Hinweise zu dem Täter geben? Melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Wörth am Rhein unter der Telefonnummer 07271 9221-0 oder per E-Mail piwoerth@polizei.rlp.de. Die Polizei rät: Lassen Sie auch bei kurzer Abwesenheit keine Wertgegenstände im Fahrzeug liegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell