Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Zeugen zu Auseinandersetzungen von Ende Juni gesucht

Zu zwei Auseinandersetzungen, die bereits in der Nacht von Freitag, 20.06., auf Samstag, 21.06.25, stattgefunden haben sollen, ermittelt die LEA-Wache des Polizeireviers Sigmaringen und sucht nun Zeugen. Etwa gegen 23 Uhr soll es zunächst in einer Bar am Bahnhof zu einem Disput zwischen einem 22-Jährigen und einem Mitarbeiter gekommen sein, in dessen Verlauf eine Sonnenbrille zu Bruch ging. Zum genauen Geschehensablauf gibt es hier unterschiedliche Darstellungen. Gegen 1.30 Uhr fiel der 22-Jährige in der LEA erneut auf, nachdem er angab, auf dem Heimweg offenbar von einem Fahrzeug verfolgt worden zu sein. Dessen Insassen hätten ihm dann seinen Rucksack und sein Smartphone weggenommen und stünden womöglich im Zusammenhang mit der Bar. Um die genauen Geschehensabläufe klären und strafrechtliche Verantwortlichkeiten ermitteln zu können, bitten die Beamten nun mögliche Zeugen der Vorfälle, sich unter Tel. 07571/104-0 beim Polizeirevier Sigmaringen zu melden.

Sigmaringen-Gutenstein

Kasse aus Hofladen geplündert

Die Kasse eines Hofladens hat ein unbekannter Täter am frühen Sonntagmorgen geplündert. Der Unbekannte betrat gegen 5.30 Uhr den Raum und hebelte mit einem Schraubendreher an der Kasse, sodass diese aufsprang. Der Täter nahm daraufhin das darin befindliche Bargeld an sich und verließ den Laden. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls und bittet Personen, die in dem Zusammenhang möglicherweise verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter Tel. 07571/104-0 zu melden.

Sigmaringen

Unter Drogen und ohne gültige Fahrerlaubnis Auto gefahren

Durch seine unsichere Fahrweise ist am späten Sonntagabend ein 33-jähriger Pkw-Lenker Zeugen aufgefallen, die daraufhin die Polizei verständigten. Im Rahmen der folgenden Verkehrskontrolle stellten die Beamten bei dem Mann Anzeichen einer Betäubungsmittelbeeinflussung fest, ein Vortest reagierte positiv auf mehrere verbotene Substanzen. Der 33-Jährige musste daraufhin in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben, deren Analyse nun über den Fortgang des eingeleiteten Ermittlungsverfahrens entscheiden wird. Er durfte seine Fahrt nicht fortsetzen. Da zudem ermittelt wurde, dass dem Mann jüngst sein Führerschein entzogen wurde, gelangt er zusätzlich wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zur Anzeige.

Ostrach

Zwei Fahrzeuge nach Verkehrsunfall beschädigt

Zwei beschädigte Fahrzeuge und ein Gesamtsachschaden von mehreren tausend Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Sonntagnachmittag auf der L 286. Gegen 15.45 fuhr der 91-jährige Lenker eines VW von Ostrach kommend in den "Drei-Länder-Kreisel" ein und übersah dabei einen von Pfullendorf kommenden und vorfahrtsberechtigten Hyundai, dessen Fahrer sich bereits im Kreisverkehr befand. Durch die folgende Kollision wurden beide Fahrzeuge leicht beschädigt, verletzt wurde nach derzeitigem Stand niemand.

Inneringen

Trunkenheitsfahrt

Durch seine auffällige Fahrweise ist ein 35-jähriger Pkw-Lenker am späten Samstagabend einer Streifenwagenbesatzung der Verkehrspolizei auf der K 8201 bei Inneringen aufgefallen. Im Zuge der Hinterherfahrt konnten deutliche Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt und das Fahrzeug schließlich angehalten werden. Hier ergab sich der Verdacht einer Alkoholbeeinflussung, ein daraufhin durchgeführter Vortest erbrachte einen Wert von über 1,4 Promille. Der Mann gelangt nun wegen des Verdachts eines illegalen Kraftfahrzeugrennens und Trunkenheit im Straßenverkehr zur Anzeige.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell