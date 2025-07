Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Unbekannter verprügelt Jugendlichen

Mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden musste am späten Sonntagabend ein 17-Jähriger, der im Bereich des Gebhard-Fugel-Wegs von einem bislang unbekannten Täter angegriffen worden sein soll. Der Jugendliche war kurz vor Mitternacht zu Fuß auf dem Nachhauseweg, als ihn der Unbekannte offenbar unvermittelt mit einem Schlagwerkzeug angegriffen und in Richtung des Kopfes des 17-Jährigen geschlagen haben soll. Dieser konnte seinen Kopf mit seinen Armen schützen, erlitt dort jedoch entsprechende Verletzungen. Anwohner wurden auf die Hilferufe des Jugendlichen aufmerksam und alarmierten die Polizei. Die Beamten konnten den Täter, der zu Fuß flüchtete, trotz einer Fahndung durch mehrere Streifenwagenbesatzungen nicht mehr antreffen. Das Polizeirevier Ravensburg hat Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet und geht ersten Hinweisen auf den Täter nach.

Ravensburg

Alkoholisierter Radfahrer prallt gegen Pkw

Mit straf- und führerscheinrechtlichen Konsequenzen muss ein 52-jähriger Pedelec-Fahrer rechnen, der am Sonntag gegen 17 Uhr gegen ein geparktes Fahrzeug geprallt ist. Der Radler war in der Schubertstraße unterwegs und wollte durch die dortige Unterführung zur Schwanenstraße fahren. Beim Abbiegen touchierte er einen Cupra, der auf einem Parkplatz stand. Bei der Unfallaufnahme stellte eine Polizeistreife Alkoholgeruch bei dem 52-Jährigen fest. Ein Vortest ergab einen Wert von über 0,3 Promille. Der Pedelec-Fahrer musste die Polizisten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Er wird nun bei der Staatsanwaltschaft wegen Gefährdung des Straßenverkehrs angezeigt.

Schlier

Unbekannte entwenden Motorroller

Aus einer Garage in der Grünkrauter Straße haben Unbekannte in der Nacht von Freitag auf Samstag einen Motorroller des Herstellers Yamaha, Modell "Aerox", gestohlen. Die Täter brachen ein Fenster an der Garagenrückseite gewaltsam auf und entwendeten das nicht zugelassene Zweirad im Wert von rund 1.500 Euro, in dem der Originalschlüssel steckte. Sachdienliche Hinweise zu dem Diebstahl nimmt das Polizeirevier Ravensburg unter Tel. 0751/803-3333 entgegen.

Weingarten

Einbruch in Fahrgeschäft

Lautsprecher im Wert von über 2.000 Euro sowie Bargeld haben Einbrecher am Sonntagnachmittag aus dem Kassenhäuschen eines Fahrgeschäfts auf dem Festplatz in der Abt-Hyller-Straße entwendet. Die bislang unbekannten Täter brachen im Zeitraum zwischen 15 Uhr und 18.30 Uhr die Eingangstür gewaltsam auf. Hinweise zu dem Einbruch und dem Verbleib der gelben Lautsprecher des Herstellers "Bell" nehmen die Ermittler des Polizeireviers Weingarten unter Tel. 0751/803-6666 entgegen.

Weingarten

Geparkten Pkw touchiert und das Weite gesucht

Rund 1.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Samstagabend in der Argonnenstraße entstanden. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker touchierte einen am Fahrbahnrand abgestellten VW Transporter und suchte im Anschluss das Weite, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Personen, die den Unfall zwischen 19 und 22 Uhr beobachtet haben oder die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, mögen sich unter Tel. 0751/803-6666 bei der Polizei melden.

Bad Waldsee

Betrunkener Kleinkraftrad-Fahrer stößt mit Polizeiauto zusammen

Deutlich über ein Promille hatte der 19-jährige Fahrer eines Kleinkraftrads intus, als er am Samstag kurz nach 23 Uhr in der Robert-Koch-Straße mit einem Polizeistreifenwagen zusammengestoßen ist. Die an Bord befindlichen Beamten wollten den entgegenkommenden 19-Jährigen zum Zwecke einer Verkehrskontrolle stoppen und stellten das Polizeifahrzeug schräg auf die Fahrbahn. Der 19-Jährige erkannte den stehenden Streifenwagen mutmaßlich aufgrund seiner Alkoholisierung zu spät und prallte gegen dessen Front. Ersten Erkenntnissen zufolge blieb der 19-Jährige unverletzt. Am Polizeiwagen entstand Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro, am Kleinkraftrad ein solcher von etwa 500 Euro. Der 19-Jährige musste in einem Krankenhaus Blut und in der Folge seinen Führerschein abgeben. Auf ihn kommt nun eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft zu.

Wangen

Autofahrer stößt mit Lkw zusammen

Glücklicherweise nur leicht verletzt wurde der 22 Jahre alte Lenker eines Audi bei einem Verkehrsunfall am Sonntag gegen 6.30 Uhr. Der Audi-Fahrer wollte von der L 325 bei Herfatz auf die B 32 einbiegen. Als er abbremste, um einem 50-jährigen Lkw-Fahrer die Vorfahrt zu gewähren, versagten eigenen Angaben zufolge die Bremsen des Wagens. Obwohl das Notbremssystem des Audi ansprang, prallte der 22-Jährige in die hintere rechte Seite des Lastwagens. Der 22-Jährige begab sich nach dem Unfall selbstständig in ärztliche Behandlung. Am Audi entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 10.000 Euro, der Sachschaden am Lkw wird auf rund 6.000 Euro beziffert. Ein Abschleppunternehmen kümmerte sich um den Audi.

Leutkirch

Mit falschen Kennzeichen unterwegs - Fahrer betrunken

Anzeigen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, Urkundenfälschung und eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz kommen auf einen 21-Jährigen zu, der am Samstag kurz nach 23 Uhr von der Polizei im Stadtgebiet am Steuer seines neu erworbenen Wagens gestoppt wurde. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann die Kennzeichen seines alten Autos kurzerhand an seinem neuen Fahrzeug angebracht hatte. Zudem war der 21-Jährige deutlich alkoholisiert, ein Test ergab einen Wert von rund zwei Promille. Die Beamten untersagten dem jungen Mann die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme in einem Krankenhaus. Seinen Führerschein musste der 21-Jährige abgeben. Er wird nun bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Leutkirch

Polizei ermittelt wegen sexueller Belästigung

Ermittlungen wegen sexueller Belästigung hat das Polizeirevier Leutkirch gegen einen 17-jährigen Tatverdächtigen eingeleitet, der am Montag vergangener Woche kurz nach 23 Uhr eine 25-Jährige im Bereich des Bahnhofs an die Brust gefasst haben soll. Die Tat wurde erst nachträglich bei der Polizei angezeigt. Die Beamten konnten den Jugendlichen anhand einer Kameraaufzeichnung sowie eines Hinweises ermitteln und bitten nun etwaige weitere Geschädigte, sich unter Tel. 07561/8488-0 zu melden. Auf den Jugendlichen kommen nun strafrechtliche Konsequenzen zu.

Aitrach

Fenster an Gemeindegebäude eingeschlagen

Wegen Sachbeschädigung ermittelt das Polizeirevier Leutkirch gegen einen 33-Jährigen, der am Sonntagabend an einem Gebäude der Gemeinde "Am Wirthsfeld" mit einem Stein die Glasscheiben einer Tür beschädigt haben soll. Ein Zeuge hatte den 33-Jährigen dabei beobachtet und die Polizei verständigt. Die Beamten trafen den Tatverdächtigen, der sich bei der Tat selbst verletzt hatte, im Ortsgebiet an. Er wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden an der Tür kann derzeit noch nicht beziffert werden.

