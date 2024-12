Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Flüchtender Pkw-Fahrer gerät auf Gehweg: Fußgängerin stürzt bei Sprung an die Seite

Nachrodt-Wiblingwerde (ots)

Nachtrag zur Meldung "Verfolgungsfahrt unter Drogeneinfluss? 3.12., 13.35 Uhr Der vor der Polizei flüchtende 20-jährige Autofahrer hätte am Dienstag beinahe eine Fußgängerin auf dem Gehweg überfahren.

Eine 60-jährige Frau meldete sich am Mittwoch bei der Polizei, nachdem sie in der Zeitung den Bericht gelesen hatte. Wie sie berichtete, sei sie mit ihrem Hund auf dem Gehweg der Kampstraße spazieren gegangen. Der 20-jährige Fahrer, der vor der Polizei flüchten wollte, verlor in der Kurve die Gewalt über sein Fahrzeug und geriet auf den Gehweg - genau an der Stelle, an der die Frau mit ihrem Hund entlanglief. Nur durch einen Sprung an die Seite konnte sie sich davor retten, überfahren zu werden. Sie stürzte und verletzte sich dabei. Der Pkw setzte seine Fahrt fort, die schließlich in der Geschwister-Scholl-Straße endete. Er hatte keine Fahrerlaubnis und stand möglicherweise unter dem Einfluss von Drogen. Gegen die Halterin des genutzten Fahrzeugs ermittelt die Polizei wegen des Zulassens einer Fahrt ohne Fahrerlaubnis. (cris)

