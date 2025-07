Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Kennzeichendiebstahl - Polizei sucht Zeugen

Ein Unbekannter hat zwischen Donnerstagmittag und Montagmorgen beide Kennzeichen eines in der Kemmerlanger Straße in Oberhofen geparkten Skoda Fabia gestohlen. Der Halter des Fahrzeugs hat zwischenzeitlich Anzeige bei der Polizei erstattet. Personen, die die Tat beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

Wangen

Graffiti-Schmiererei

Schaden von mehreren hundert Euro hat derjenige verursacht, der eine Halle in der Pfannenstraße im Laufe der letzten Tage mit Graffiti besprüht hat. Der Täter dürfte nach bisherigen Erkenntnissen zwischen Sonntagabend und Montagnachmittag zugange gewesen sein. Sachdienliche Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Wangen unter Tel. 07522/984-0 entgegen.

Weingarten

Betrunkene Autofahrerin gestoppt

Einem aufmerksamen Zeugen ist es zu verdanken, dass eine betrunkene Autofahrerin am Montagmittag aus dem Verkehr gezogen wurde. Die 73 Jahre alte Frau, die laut einem Vortest mittags um 13.15 Uhr schon mehr als 3,2 Promille intus hatte, fiel auf, als sie sich im Stadtgebiet etwas zu Essen holen wollte. Der Zeuge, der die Frau fahrend gesehen hatte und die Alkoholisierung bemerkte, hinderte sie daran, wieder in ihr Auto zu steigen und davonzufahren. Eine alarmierte Polizeistreife nahm die Frau nach dem sehr eindeutigen Vortestergebnis mit zu einer Blutentnahme in ein Krankenhaus. Der Führerschein sowie der Fahrzeugschlüssel der 73-Jährigen wurden einbehalten. Sie hat nun mit einer Strafanzeige und dem Entzug der Fahrerlaubnis zu rechnen.

Weingarten

Auffahrunfall fordert Verletzte

Zwei verletzte Autofahrer sind die Folge eines Verkehrsunfalls, zu dem es am Montagmorgen in der Waldseer Straße gekommen ist. Eine 34 Jahre alte Audi-Fahrerin, ein 78-jähriger Seat-Lenker und eine 37 Jahre alte Opel-Lenkerin fuhren hintereinander in Richtung Ravensburg, als die vorausfahrende Audi-Fahrerin vermutlich wegen einer die Straße querenden Katze plötzlich stark abbremsen musste. Beide dahinterfahrenden Lenker bemerkten dies zu spät und fuhren auf den vorausfahrenden PKW auf. Dabei verletzen sich die Opel-Lenkerin und der Seat-Fahrer leicht. Sie wurden von Rettungsdiensten noch an der Unfallstelle medizinisch versorgt. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 33.000 Euro.

Bad Waldsee

Dieb stiehlt Schmuck

Einer Seniorin hat ein Dieb am Montag mehrere Schmuckstücke aus ihrer Wohnung gestohlen. Der Täter klingelte an der Tür der Frau, die in einem Seniorenheim am Stadtgarten wohnt. Er bot ihr an, ihre Messer zu schleifen, woraufhin die betagte Frau den Hausierer in ihre Wohnung ließ. Nachdem die Messer der Frau geschliffen waren, fragte der Täter noch nach Schmuck und ließ sich von der Seniorin ihre Wertstücke zeigen. Dabei nahm er, gegen den Protest der Frau, zwei Schmuckstücke im Gesamtwert von einigen hundert Euro an sich und ging davon. Der Täter wird als auffallend dick, etwa 60 Jahre alt und rund 180 cm groß beschrieben. Er soll ein rotes Oberteil getragen haben. Hinweise zu dem Mann nimmt der Polizeiposten Bad Waldsee entgegen. In dem Zusammenhang warnt die Polizei nochmals davor, fremde Menschen in Ihr Haus zu lassen. Zeigen Sie nicht, wo sie ihre Wertgegenstände im Haus aufbewahren, und geben sie diese nicht in Hände, denen Sie nicht vertrauen. Insbesondere bei sogenannten Haustürgeschäften sollten Sie misstrauisch sein. Tipps und Hinweise zu Trickdiebstahl in den eigenen vier Wänden finden Sie auch im Internet unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/trickdiebstahl-in-wohnungen/

Bergatreute

Brand eines Reitstalls - Polizei ermittelt

Im Vollbrand stand ein Reitstall im Alttanner Weg in Witschwende am Dienstagmorgen. Feuerwehr, Rettungskräfte und Polizei wurden gegen 10.15 Uhr alarmiert. Entgegen erster Meldungen, nach denen alle Pferde unverletzt blieben, ergab die Fortdauer der Löscharbeiten, dass mindestens ein Tier bei dem Brand im Stall ums Leben kam. Ein weiteres Tier wird bislang vermisst. Weitere zehn Pferde konnten rechtzeitig nach Ausbruch des Feuers aus ihren Ställen auf eine angrenzende Koppel gebracht werden. Personen kamen nach derzeitigen Kenntnisstand nicht zu Schaden. Die Feuerwehr, die mit einem Großaufgebot im Einsatz war, löschte die Flammen. Die angrenzende Kreisstraße nach Alttann war für die Dauer der Löscharbeiten komplett gesperrt. Insgesamt entstand ein Schaden, der sich nach ersten Schätzungen auf mehrere hunderttausend Euro belaufen dürfte. Warum es zu dem Ausbruch des Feuers gekommen ist, ist derzeit noch unklar. Die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet. Sachdienliche Hinweise werden unter Tel. 0751/803-6666 an das Polizeirevier Weingarten erbeten.

Leutkirch

Mann entblößt sich

Wegen Exhibitionismus ermittelt die Polizei, nachdem sich am Montag kurz vor 9 Uhr auf Höhe einer Supermarktfiliale im Seelhausweg ein Mann entblößt haben soll. Der Unbekannte habe laut einer Zeugin in der Öffentlichkeit seine Hose geöffnet und an seinem Glied manipuliert. Der Mann wird als etwa 180 cm groß, rund 70 Jahre alt und schlank beschrieben. Er habe graue Haare gehabt und eine kurze graue Hose sowie eine Brille getragen. Sachdienliche Hinweise zu dem Mann nimmt das Polizeirevier Leutkirch unter Tel. 07561/8488-0 entgegen.

Leutkirch

Auto überschlägt sich bei Unfall - Zwei Verletzte

Auf der Kreisstraße 8025 sind am Montagmorgen zwei Autofahrer bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Ein 66 Jahre alter Nissan-Lenker, der aus Richtung Weipoldshofen kam und auf die A96 fahren wollte, nahm einer 65-Jährigen in einem Daimler die Vorfahrt, die von Leutkirch nach Tautenhofen unterwegs war. Durch die frontale Kollision der Wagen überschlug sich der Nissan. Beide Fahrer trugen durch die Kollision leichte Verletzungen davon. Die Autos wurden so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Gesamtschaden dürfte sich auf rund 17.000 Euro belaufen.

Bad Wurzach

Dieseldiebstahl - Polizei sucht Zeugen

Kraftstoff gestohlen hat ein Dieb am vergangenen Wochenende in der Zeppelinstraße. Der Täter schlauchte aus dem Tank eines geparkten Lkw über 400 Liter Diesel ab. Zwischen Freitag, 16 Uhr, und Dienstag, 4 Uhr, dürfte der Täter an dem Fahrzeug zugange gewesen sein und Kraftstoff im Wert von rund 700 Euro erbeutet haben. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Leutkirch unter Tel. 07561/8488-0 entgegen.

