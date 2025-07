Polizeipräsidium Ravensburg

Überlingen

Von Fahrbahn abgekommen

Nicht angepasste Geschwindigkeit dürfte die Ursache für einen Verkehrsunfall gewesen sein, bei dem am Montag gegen 11 Uhr Sachschaden entstand. Ein 38-jähriger VW-Fahrer war auf der L 195 in Richtung Überlingen unterwegs, als er sich offenbar kurzfristig dazu entschied, auf Höhe der B 31n nach rechts auf einen Parkplatz zu fahren. Bei dem Manöver kam er nach links von der Abfahrt ab, überfuhr ein Verkehrszeichen, touchierte einen Baum und kam nach einem durchbrochenen Zaun an einem Abhang zum Stehen. Während der 38-Jährige mit dem Schrecken davonkam und unverletzt blieb, entstand an seinem Auto rund 20.000 Euro Sachschaden. Es war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Salem

Fahrräder auf Dachträger vergessen - Fahrt endet an Tiefgarageneinfahrt

Weil ein Autofahrer offenbar seine Fahrräder auf dem Dachträger vergessen hatte, verursachte er am Montagabend in der Schloßseeallee einen Unfall. Beim Einfahren in das Parkhaus Schloßseearkaden stießen die Räder in der Folge gegen die Höhenbegrenzung und die Deckenverkleidung. Sowohl an der Tiefgarage als auch an den drei Fahrrädern entstand Sachschaden in nicht bekannter Höhe.

Uhldingen-Mühlhofen

Nach Parkrempler davongefahren

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Sonntagabend in der Grasbeurer Straße ermittelt die Polizei Meersburg. Ein bislang unbekannter Autofahrer war mutmaßlich beim Ausparken von einem Hotelparkplatz gegen einen abgestellten Mercedes gefahren und verursachte dabei Sachschaden von rund 10.000 Euro. Anschließend suchte er das Weite, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Ermittlungen zum Verantwortlichen, den eine Strafanzeige erwartet, dauern noch an.

Uhldingen.Mühlhofen

Verkehrsinsel überfahren - Lastwagenfahrer fährt nach Unfall davon

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hat am Dienstag zwischen 2 Uhr und 4 Uhr auf der L 201 einen Unfall verursacht und ist im Anschluss weitergefahren. Der Fahrer, der mutmaßlich mit einem Lkw von Mühlhofen in Richtung Oberuhldingen unterwegs war, überfuhr die Verkehrsinsel, welche die beiden Abbiegespuren Richtung Bundesstraße 31/Unteruhldingen trennt. Dabei riss er eine Schranke aus der Verankerung, touchierte ein Verkehrsschild und richtete Sachschaden in nicht bekannter Höhe an. Danach fuhr er weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei Überlingen ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und bittet nun Zeugen, sich unter Tel. 07551/804-0 zu melden.

