POL-MK: Feuer auf Grünfläche - Gestohlener E-Scooter

Iserlohn (ots) - Unbekannte haben in der Nacht auf Donnerstag Baugeräte und Kupfer aus einem Fahrzeug an der Hennener Straße entwendet. Auch an der Bremsheide wurde in der gleichen Nacht ein Pkw geöffnet und durchwühlt, an der Eichelberger Straße wurde zudem die Heckscheibe eines Transporters eingeschlagen. Hier wurden Werkzeuge aus dem Inneren entwendet, die ...

mehr