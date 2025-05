Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zeugensuche nach Raub

Menden (ots)

Am Wasserrad wurde gestern Abend gegen 20.40 Uhr ein 61 Jahre alter Mendener seines Bargelds beraubt. Er befand sich in einer Grünanlage, als ihn ein Jugendlicher von hinten zu Boden schubste und ein Heranwachsender seine Geldbörse an sich nahm. Nun ermittelt die Kriminalpolizei, demnach handelt es sich um einen Jugendlichen mit Fahrrad und kurzen schwarzen Haaren. Der etwas ältere zweite Heranwachsende war mit ca. 1,80m Größe etwas größer als der Jüngere Tatverdächtige, hat ebenfalls kurze und dunkle Haare und war offenbar alkoholisiert. Ein möglicherweise tatverdächtiger Minderjähriger aus Menden wurde in der Nähe angetroffen und durch die Kripo befragt, er wurde später den Eltern übergeben. Die Polizei bittet nun um Hinweise durch Zeugen. (lubo)

