Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruchsversuch am Imbiss

Hemer (ots)

Unbekannte haben sich gewaltsam an der Eingangstür eines Imbisses zu schaffen gemacht, sind jedoch nicht reingekommen. In der Nacht auf Donnerstag versuchten sie ihr Glück In den Weiden, nun bittet die Kriminalpolizei um Hinweise. (lubo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell