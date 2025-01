POL-HAM: Einbruch in Dasbeck

Hamm-Heessen (ots) - Ein Zwölfjähriger überquerte am Dienstag, 21. Januar, gegen 7.10 Uhr als Fußgänger die Münsterstraße in Höhe der Philipp-Reis-Straße in Richtung Flugplatz. Dabei stieß er mit einem soeben in südliche Richtung anfahrenden 35-jährigen Volkswagenfahrer aus Hamm zusammen. Das Kind wurde zur Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von zirka 500 Euro. (lu) ...

mehr