Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Marbach am Neckar: Einbruch in Kindergarten

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Montag (06.01.2025) 13.00 Uhr und Dienstag (07.01.2024) 06.50 Uhr brachen noch unbekannte Täter in einen Kindergarten in der Kernerstraße in Marbach am Neckar ein. Die Unbekannten hebelten eine Terrassentür auf und durchsuchten anschließend insbesondere einen Personalraum. Im Zuge dessen stahlen sie einen Tresor, in dem sich unter anderem zwei Fotoapparate und ein Smartphone befanden. Der Wert des Diebesguts dürfte eher als gering einzuschätzen sein. Der entstandene Sachschaden wurde auf mehrere Hundert Euro beziffert. Derzeit erscheint ein Tatzusammenhang zu einem Einbruch in ein Wohnhaus, das sich ebenfalls in der Kernerstraße befindet (siehe Pressemitteilung vom 07.01.2025: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5944172), als wahrscheinlich. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07144 900-0 oder per E-Mail: marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de, beim Polizeirevier Marbach am Neckar zu melden.

