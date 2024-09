Cloppenburg/Vechta (ots) - Bezug: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70090/5852502 In der 36. Kalenderwoche führte die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta Aktionstage zum Thema Fahrrad- und Pedelecdiebstahl durch. Im Fokus der Aktionswoche stand insbesondere der präventive Charakter. So berieten die Beamten des Präventionsteams an verschiedenen Info-Ständen in beiden Landkreisen. Was den Bürgerinnen und ...

mehr