Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Festnahme am Fritz-Kühn-Platz und Eigentumsdelikte

Iserlohn (ots)

Unbekannte haben in der Nacht auf Donnerstag Baugeräte und Kupfer aus einem Fahrzeug an der Hennener Straße entwendet. Auch an der Bremsheide wurde in der gleichen Nacht ein Pkw geöffnet und durchwühlt, an der Eichelberger Straße wurde zudem die Heckscheibe eines Transporters eingeschlagen. Hier wurden Werkzeuge aus dem Inneren entwendet, die Polizei sucht Zeugen.

Von Mittwoch auf Donnerstag brachen Unbekannte in eine Pflegeschule an der Erich-Nörrenberg-Straße ein. Entwendet wurde Bargeld, sie öffneten gewaltsam einen Kaffeeautomaten. Die Polizei ermittelt nun und bittet um Hinweise.

Donnerstagabend haben Unbekannte zwischen 17-21 Uhr ein an der Baarstraße abgeschlossenes E-Bike entwendet. Es stand nahe eines Baumarktes und war mit einem Schloss gesichert, wer hat etwas gesehen?

Am Fritz-Kühn-Platz erwischte die Polizei Donnerstagnachmittag gegen 15.30 Uhr einen 44-Jährigen, der an einem betonierten Bachlauf Graffiti sprühte. Wie sich herausstellte, wurde der Iserlohner wegen eines Haftbefehls gesucht, er wurde durch die Polizei festgenommen. Nun kommt auch noch ein Strafverfahren wegen der Sachbeschädigung hinzu. (lubo)

