Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Radfahrer rutscht auf Kraftstoff-Spur aus und stürzt

Eine Kraftstoff-Spur war am Dienstagmorgen die Ursache für einen Unfall in der Barbarossastraße. Ein Unbekannter hatte mit seinem Fahrzeug Diesel verloren, das sich im dortigen Kreisverkehr verteilte. Ein 54-Jähriger erkannte die Gefahr offenbar zu spät und stürzte auf der rutschigen Spur mit seinem Rad zu Boden. Er zog sich leichte Verletzungen zu. Während die Polizei die Ermittlungen zum unbekannten Verursacher aufnahm, kümmerte sich die verständigte Feuerwehr um die Beseitigung des ausgetretenen Kraftstoffs. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizei Friedrichshafen unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Überlingen

Einbruchsversuch

Wegen eines Einbruchsversuchs in ein Wohnhaus in der Säntisstraße war die Polizei am frühen Mittwochmorgen im Einsatz. Ein Unbekannter hatte offenbar um kurz nach 1 Uhr versucht, in ein dort gelegenes Wohnobjekt einzubrechen, scheiterte jedoch mit seinem Vorhaben. Nachdem der Alarm auslöste, nahmen die Polizisten umgehend die Ermittlungs- und Fahndungsmaßnahmen auf, bei denen neben mehreren Polizeistreifen bis etwa 3 Uhr auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz war. Die Fahndung verlief zunächst ohne Erfolg. Die Polizei Überlingen ermittelt nun wegen des Einbruchsversuchs und bittet Personen, die insbesondere im Bereich Säntisstraße und Goldbacher Straße verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich unter Tel. 07551/804-0 zu melden.

Überlingen

Lastwagenfahrer verliert nach Unfall Kraftstoff

Eine größere Menge Kraftstoff verloren und in der Folge einen Einsatz der Feuerwehr, des Betriebshofs und der Polizei ausgelöst hat ein Lastwagenfahrer am Dienstagmorgen. Beim Ausliefern kollidierte der 23-Jährige offenbar in der Münsterstraße mit einer Fahrzeug-Betonsperre, wodurch der Dieseltank Schaden nahm und leck schlug. Anschließend setzte der Unfallverursacher seine Fahrt bis in die Lippertsreuter Straße fort und hinterließ auf der Strecke eine größere Kraftstoffspur. Die Feuerwehr und der Betriebshof kümmerten sich um die Beseitigung der Betriebsflüssigkeiten und die Straßenreinigung. Die Polizisten konnten den Verantwortlichen rasch ausfindig machen und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht ein. Für den Lastwagen, an dem rund 1.500 Euro Sachschaden entstand, wurde ein Pannenservice organisiert.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell