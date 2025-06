Freiwillige Feuerwehr Reichenau

FW Reichenau: Happy End für missglückten Ausflug einer Entenfamilie, 26.06.2025, Reichenau-Mittelzell

Reichenau (ots)

Am Donnerstagmittag, 26.06.2025, entdeckte eine Passantin in einem Regenauffangbecken im Ortsteil Reichenau-Mittelzell eine Ente mit zwei Küken. Eines der Küken war in dem Ablauf gefangen. Die Feuerwehr wurde zur Hilfe alarmiert.

Die Integrierte Leitstelle Konstanz alarmierte die Freiwillige Feuerwehr Reichenau um 14:19 Uhr per Meldeempfänger zur Erkundung wegen Hilfeleistungseinsatz. Nach der ersten Erkundung durch die Feuerwehr, wurde ein Löschfahrzeug mit weiterem Personal zur Einsatzstelle nachalarmiert. Das gefangene Entenküken konnte dann aus dem Ablauf befreit und eingefangen werden. Die Enten-Mutter mit weiterem Küken wurden ebenfalls gefangen. Danach wurde die Entenfamilie am Fährenhorn wieder ins freie in den See entlassen. Alle drei waren wohlauf und genossen sichtlich ihre neue Freiheit. Die Feuerwehr wurde unterstützt durch einen nur zufällig vorbei gekommenen Bauhof-Mitarbeiter, welcher seine Hilfe Mittels Wathose anbot. Außerdem unterstützte ein Anwohner und stellte dankenswerter Weise ein Fischernetz zum Einfangen zur Verfügung.

Mit dem Löschfahrzeugen LF 10 und dem Mehrzweck- und Führungsfahrzeug waren unter der Leitung von Kommandant Alexander Peters 9 Feuerwehr-Einsatzkräfte im Einsatz und im Gerätehaus in Bereitschaft.

Einsatzende war um 15:56 Uhr.

