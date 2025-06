Freiwillige Feuerwehr Reichenau

FW Reichenau: Hohler Baum fängt erneut an zu Glimmen, 20.06.2024, Reichenau-Mittelzell

Bereits am heutigen frühen Freitagmorgen, 20.06.2025, war die Feuerwehr im Schilfgürtel zwischen dem Sportplatz Baurenhorn und Niederzell in Reichenau-Mittelzell unterwegs um einen im Inneren teilweise hohlen Baum zu löschen. Kurz vor dem Mittag fing dieser nun erneut an zu Glimmen. Passanten entdeckten die Rauchentwicklung und riefen die Feuerwehr um Hilfe.

Die Freiwillige Feuerwehr Reichenau wurde um 11:51 Uhr von der Integrierten Leitstelle Konstanz per Meldeempfänger zum Brandeinsatz alarmiert. Beim Eintreffen der Feuerwehr stellte sie erneut Rauch mit Hitzeentwicklung aus nicht zugänglichen Bereichen im Inneren des hohlen Baums fest. Die Löschmaßnahmen mit einem C-Rohr mit Wasser führten zu keinem nennenswerten Erfolg. Nach Rücksprache mit dem Bauhof Reichenau wurde durch diesen Adhoc eine externe Garten- und Landschaftsbaufirma beauftragt, um den Baum entsprechend abzutragen. Dadurch konnte das Ablöschen der Feuerwehr an den nicht zugänglichen Bereichen im Inneren ermöglicht werden. Der Baum wurde dann ausgiebig mit Wasser gelöscht, bis mit der Wärmebildkamera keine Hitzentwicklung mehr feststellbar war. Im Anschluß wurde der angrenzende Fußgängerweg von abgesägten Ästen freigeräumt. Die Aufräumungsarbeiten entlang des Weges werden durch den Bauhof die nächsten Tage erledigt.

Unter Leitung von Kommandant Alexander Peters waren 15 Feuerwehr-Einsatzkräfte mit den Löschfahrzeugen LF 8/6 und LF 10 und Mannschaftstransportwagen im Einsatz. Mit vor Ort zur Unterstützung war die Firma MS Holz und Landschaftsbau aus Allensbach.

Einsatzende war um 14:19 Uhr.

