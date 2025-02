Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Unfall auf der Kreuzung Bahnhofstraße/ Friedrichstraße (15.02.2025)

Tuttlingen (ots)

Am Samstagnachmittag, gegen 16.15 Uhr, hat sich auf der Kreuzung Bahnhofstraße/ Friedrichstraße ein Unfall ereignet, bei dem ein Autofahrer sich leicht verletzte. Eine 70-Jährige war mit einem Mercedes auf der Friedrichstraße in Richtung Weimarstraße unterwegs. Auf der Kreuzung zur Bahnhofstraße kam es zum Zusammenstoß mit einem von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten VW Golf eines 20-Jährigen. Der junge VW-Fahrer verletzte sich bei dem Unfall leicht. Er begab sich selbstständig in medizinischen Behandlung. An dem Mercedes entstand durch die Kollision Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro, an dem Golf in Höhe von etwa 3.000 Euro.

