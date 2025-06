Freiwillige Feuerwehr Reichenau

FW Reichenau: Baum droht auf Fahrbahn zu stürzen, Reichenauer Alleenstrasse L221 , 04.06.2025

Reichenau (ots)

Autofahrer entdeckten am Mittwochabend, 04.06.2025, am Straßenrand neben dem Kindlebild-Kreisel am Ende der Reichenauer Alleenstrasse L221 einen Baum, welcher auf die Fahrbahn zu stürzen drohte. Die Feuerwehr wurde zur Hilfe gerufen.

Die Freiwillige Feuerwehr Reichenau wurde von der Integrierten Leitstelle Konstanz um 18:34 Uhr per Meldeempfänger zum Techn. Hilfeleistungseinsatz alarmiert. Bei dem Baum handelte es sich um eine kleine Pappel in starker Schräglage. Die Feuerwehr fällte den Baum und legte ihn neben der Fahrbahn sicher ab.

Unter Leitung von Stellv. Kommandant Christian Zieten waren 15 Feuerwehreinsatzkräfte mit Löschfahrzeug LF 10 im Einsatz und in Bereitschaft im Gerätehaus.

Einsatzende war um 18:58 Uhr.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Reichenau, übermittelt durch news aktuell