FW Reichenau: Brennender Mülleimer schnell gelöscht, Reichenau-Lindenbühl, 15.05.2025

Reichenau (ots) - Am frühen Morgen des Maifeiertages, 01.05.2025, entdeckten Passanten am Bahnhof Reichenau, Ortsteil Reichenau-Lindenbühl, einen brennenden Benzinkanister und riefen die Feuerwehr um Hilfe. Die Integrierte Leitstelle Konstanz alarmierte die Freiwillige Feuerwehr Reichenau um 01:19 Uhr per Meldeempfänger zum Brandeinsatz. Die eingetroffenen ...

