Polizei Düsseldorf

POL-D: Polizeieinsatz - Verdächtiger Gegenstand in Pempelfort - Maßnahmen veranlasst - Keine Gefahren oder Sicherheitsstörungen für die Öffentlichkeit

Düsseldorf (ots)

Einsatzzeit: Mittwoch, 11. Dezember 2024, seit 08:00 Uhr

Die Polizei ist derzeit (seit 08:00 Uhr) wegen eines verdächtigen Gegenstands in Pempelfort im Einsatz. In Absprache mit einem *USBV-Entschärfer hat die Polizei die weitere Vorgehensweise geprüft. Der Gegenstand soll zeitnah in einem angrenzenden Grünbereich kontrolliert unschädlich gemacht werden.

Es bestehen keine Gefahren für die Öffentlichkeit. Das betroffene Wohngebäude an der Marc-Chagall-Straße in Pempelfort wird teilweise während der Maßnahmen geräumt. Es kommt zu geringen Verkehrsbeeinträchtigungen.

*Unkonventionelle Spreng- und Brandvorrichtung

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell