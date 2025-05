Freiwillige Feuerwehr Reichenau

FW Reichenau: Brand auf Balkon gelöscht, Reichenau-Lindenbühl, 19.05.2025

Reichenau (ots)

Am Montagabend, 19.05.2025, wurde ein Hauseigentümer und Geschäftsführer einer Brandschutzfirma im Ortsteil Reichenau-Lindenbühl, Gewerbegebiet Göldern, auf Rauch aus dem Balkon im 3. Obergeschoss aufmerksam. Zeitgleich entdeckte auch ein Nachbar die Rauchentwicklung. Die Feuerwehr wurde um Hilfe gerufen.

Die Freiwillige Feuerwehr Reichenau wurde um 19:30 Uhr von der Integrierten Leitstelle Konstanz per Meldeempfänger zum Brandeinsatz alarmiert. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr, war der Hauseigentümer bereits mit einer Leiter auf den Balkon gestiegen und hatte mit mehreren Feuerlöschern schon mit den ersten Löschmaßnahmen begonnen. So konnte eine erste Ausbreitung des Brandes verhindert werden. Die Feuerwehr konnte dann zusammen mit der Polizei und dem Hauseigentümer per Schlüssel die Wohnung öffnen. Ein Trupp unter umluftunabhängigem löschte dann die in Brand geratenen Paletten-Balkon-Möbel und Glutnester mit einem C-Rohr mit Wasser ab. Anschließend wurden die Paletten über den Balkon auf das Nachbargrundstück geworfen und dort vollständig mit Wasser abgelöscht. Der Balkon und das Dach wurde anschließend von der Feuerwehr noch mit der Wärmebildkamera kontrolliert, es wurden keine Auffälligkeiten festgestellt. Die von der Feuerwehr Konstanz mit hinzu alarmierte Drehleiter konnte auf der Rückseite des Gebäudes wegen instabilem Untergrund nicht zum Einsatz kommen.

Unter Leitung von Kommandant Alexander Peters waren insgesamt 27 Feuerwehr-Einsatzkräfte der Reichenau mit zwei Löschfahrzeugen (LF 10 + LF 8/6), Mehrzweck- und Führungsfahrzeug, Mannschaftstransportwagen und dem Gerätewagen Transport im Einsatz. Die Feuerwehr Konstanz unterstützte mit mehreren Feuerwehr-Einsatzkräften mit einem Einsatzleitwagen ELW 2 sowie der Drehleiter DLK 23-12 beim Einsatz. Mit vor Ort waren Kräfte der Polizei des Polizeipräsidiums (PP) Konstanz.

Einsatzende war um 21:10 Uhr.

Wegen der Schadenshöhe und -Ursache verweisen wir an die Pressestelle des PP Konstanz.

