POL-UL: (BC) Laupheim - Ohne Führerschein unterwegs

Am Sonntag musste ein 16-Jähriger in Laupheim seinen Roller stehen lassen.

Gegen 13.15 Uhr beobachtete eine Streife des Polizeireviers Laupheim einen Rollerfahrer in der Anna-von-Freyberg-Straße. Bei der anschließenden Kontrolle in der Richard-Wagner-Straße stellten die Beamten fest, dass der 16-jährige Fahrer keinen Führerschein hatte. Den Roller, der seinem Vater gehörte, nahm er wohl ohne dessen Wissen in Gebrauch. Den jungen Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis.

