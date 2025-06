FW Reichenau: Brennender Baum konnte gelöscht werden, 20.06.2024, Reichenau-Mittelzell

Reichenau (ots) - Am Donnerstagabend, 15.05.2025, entdeckten Passanten im Ortsteil Reichenau-Lindenbühl, am Bahnhof Reichenau, auf dem Bahnsteig einen brennenden Mülleimer und riefen die Feuerwehr um Hilfe. Die integrierte Leitstelle Konstanz alarmierte um 17:07 Uhr die Freiw. Feuerwehr Reichenau per Meldeempfänger zum Brandeinsatz. Beim Eintreffen der Feuerwehr war ...

