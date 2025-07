Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Fahrer leistet Widerstand gegen Polizei

Mutmaßlich unter dem Einfluss von Drogen stand ein 26-jähriger Autofahrer, der sich am Dienstagabend nach einer Verkehrskontrolle gegen die weiteren polizeilichen Maßnahmen zur Wehr setzte. Die Beamten hatten den Mann kurz nach 21 Uhr in einem Ortsteil gestoppt und bei der Kontrolle deutliche Anzeichen auf Betäubungsmittelkonsum festgestellt. Aufgrund dessen musste er die Polizisten zur Blutentnahme in eine Klinik begleiten. Bei den weiteren Maßnahmen bedrohte der hochaggressive Mann zunächst einen Beamten und wehrte sich in der Folge mit aller Kraft gegen die Blutentnahme. Der 26-Jährige durfte seine Fahrt nicht fortsetzen und wird nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Bedrohung bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. Zudem muss er mit einem empfindlichen Bußgeld und einem mehrwöchigen Fahrverbot rechnen, sollte das Ergebnis der Blutuntersuchung den Drogenkonsum bestätigen.

Weingarten

Autofahrer übersieht Radfahrer - Unfall

Leichte Verletzungen hat ein 62-jähriger Pedelec-Fahrer bei einem Verkehrsunfall am Dienstag kurz vor 17.30 Uhr in der Abt-Hyller-Straße erlitten. Ein 35-jähriger Opel-Fahrer wollte von der Abt-Hyller-Straße nach links in Richtung Blumenau abbiegen und übersah dabei den entgegenkommenden 62-Jährigen, der auf dem Radweg in Richtung Stadtmitte unterwegs war. Bei der Kollision stürzte der Radfahrer und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden.

Baienfurt

Autofahrer fährt gegen geparkten Wagen und sucht das Weite

Strafrechtliche Konsequenzen kommen auf einen 33-Jährigen zu, der am Dienstag kurz nach 15.30 Uhr in der Niederbieger Straße einen Verkehrsunfall verursacht und in der Folge das Weite gesucht hat. Der Renault-Fahrer touchierte im Rahmen eines Wendemanövers den Daimler eines 67-Jährigen. Der 33-Jährige stieg nach der Kollision aus, begutachtete den Schaden am Daimler, der auf rund 3.000 Euro beziffert wird, setzte sich wieder hinters Steuer und fuhr davon. Der 67-Jährige, der sich das Kennzeichen gemerkt hatte, verständigte die Polizei. Bei den weiteren Ermittlungen kamen die Beamten dem 33-Jährigen, der den Wagen von einem Bekannten geliehen hatte, auf die Spur. Schnell wurde klar, warum der Mann das Weite gesucht hatte: Er ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Er wird nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Fahrerflucht bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. Auch dem Halter des Renault droht eine Strafanzeige, weil er die Fahrt zugelassen hat.

Wangen

Unbekannter fährt nach Spiegelstreifer weiter

Um Hinweise bitten die Beamten des Polizeireviers Wangen, die nach einem Unfall am Dienstag wegen Fahrerflucht ermitteln. Kurz vor 15 Uhr war eine 66 Jahre alte Daimler-Fahrerin in der Straße "Am Engelberg" unterwegs, als der entgegenkommende Lenker eines dunklen Fahrzeugs auf ihre Fahrspur geraten sein soll. Der Unbekannte streifte den Spiegel des Daimlers, an dem Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro entstand, und setzte seine Fahrt ohne anzuhalten in Richtung Deuchelried fort. Personen, die Hinweise auf den Unbekannten oder dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07522/984-0 bei der Polizei zu melden.

Wangen

Sprayer richten Sachschaden an

An einer Sporthalle in der Pfannerstraße haben bislang unbekannte Schmierfinke Sachschaden in Höhe mehrerer hundert Euro verursacht. Die Täter besprühten die Wand der Halle mit unleserlichen Tags. Das Polizeirevier Wangen ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet unter Tel. 07522/984-0 um sachdienliche Hinweise zur Tat oder den Tätern.

Leutkirch

Verkehrspolizei stellt bei Kontrollen etliche Verstöße fest

Die Verkehrspolizei Kißlegg hat zusammen mit Spezialisten aus den Polizeipräsidien Reutlingen und Ulm am Dienstag auf der A 96 Schwerlastkontrollen durchgeführt und dabei eine Vielzahl an Verkehrsverstößen festgestellt. Von den über dreißig kontrollierten Lkw-Fahrern stellten die Experten bei rund einem Drittel Straftaten und Ordnungswidrigkeiten fest. Drei Lenker waren mit einer fremden Fahrerkarte unterwegs und werden nun wegen Fälschung beweiserheblicher Daten bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. Ein Lkw war um rund 27 Prozent überladen. Ein ausländischer Lkw-Fahrer hatte unter anderem die zweite Achse hochgebunden und war nur auf einer Achse unterwegs, wodurch die Bremswirkung erheblich verringert war. Da die Beamten bei dem Fahrzeug weitere erhebliche technische Mängel feststellten, untersagten sie dem Fahrer kurzerhand die Weiterfahrt. Der Lenker eines 40-Tonners hatte das Motorsteuergerät manipuliert und die Motorleistung um rund 150 PS erhöht. Er musste seine Sattelzugmaschine zur Erstellung eines Gutachtens stehen lassen und muss nun mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen. Darüber hinaus stellten die Beamten Verstöße gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz, gegen Sozialvorschriften im Straßenverkehr sowie den Missbrauch eines Kennzeichens fest. Insgesamt mussten die Fahrer, von denen einige keinen Wohnsitz in Deutschland haben, über 8.000 Euro Sicherheitsleistung hinterlegen. Alle werden nun entsprechend angezeigt.

Aichstetten

Frontalzusammenstoß fordert zwei Verletzte

Die Kollision zweier Fahrzeuge hat am Dienstag kurz nach 20 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Aichstetten und Oberhausen zwei Verletzte gefordert. Ein 56 Jahre alter Audi-Fahrer geriet mutmaßlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf die Gegenfahrspur, wo er frontal mit dem VW einer entgegenkommenden 40-Jährigen zusammenstieß. Beide Fahrzeuglenker wurden teils schwer verletzt und vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. An den Fahrzeugen entstand jeweils wirtschaftlicher Totalschaden in Gesamthöhe von rund 35.000 Euro. Der Abschleppdienst kümmerte sich um die beiden Wagen.

