Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet gesuchten Mann am Bahnhof in Gronau

Kleve - Gronau (ots)

Am Montagabend, 16. Juni 2025 kontrollierte die Bundespolizei nach erfolgter Einreise aus den Niederlanden Reisende der Regionalbahn 64 am Bahnhof in Gronau. Bei der Überprüfung der Personalien eines 42-jährigen Marokkaners in den polizeilichen Fahndungssystemen wurde bekannt, dass er durch die Staatsanwaltschaft Dortmund zur Festnahme ausgeschrieben war. Das Amtsgericht Dortmund hatte ihn im letzten Jahr wegen Wohnungseinbruchdiebstahls und unerlaubtem Besitz von Betäubungsmitteln zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt. Hiervon muss der Gesuchte noch eine Restfreiheitsstrafe von 576 Tagen verbüßen. Der Mann ist noch vor Ort verhaftet und im Anschluss in die Justizvollzugsanstalt Münster gebracht worden.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell