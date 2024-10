Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden und zwei leicht verletzten Personen in Ganderkesee

Delmenhorst (ots)

Hoher Sachschaden ist am Dienstag, 08. Oktober 2024, gegen 06:30 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der B212 in Ganderkesee entstanden. Zwei Personen haben leichte Verletzungen erlitten.

Zur Unfallzeit befuhr ein 55-jähriger Mann aus Ganderkesee mit einem Audi die Bundesstraße in Richtung Bookholzberg. An der Anschlussstelle Ganderkesee-West wollte er nach links auf die Autobahn 28 in Richtung Bremen auffahren. Dabei übersah er einen 23-jährigen aus Berne, der mit einem VW auf der Bundesstraße in Richtung Ganderkesee unterwegs war.

Durch den Zusammenstoß entstanden an beiden Fahrzeugen erhebliche Schäden, die auf ungefähr 35.000 Euro geschätzt wurden. Abschleppunternehmen mussten verständigt werden. Beide Männer wurden zur weiteren Überprüfung mit Rettungswagen in Krankenhäuser gefahren.

