Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Hauptbahnhof Münster - Bundespolizei stellt Tatverdächtige nach gefährlicher Körperverletzung

Münster (ots)

Nach einer körperlichen Auseinandersetzung auf dem Bahnhofsvorplatz haben Einsatzkräfte der Bundespolizei am frühen Dienstagamorgen (17. Juni) zwei Tatverdächtige in Bahnhofsnähe gestellt.

Um 03:15 Uhr sprach ein 50-jähriger Mann eine Streife der Bundespolizei an und teilte den Beamten mit, dass er von zwei Männern auf dem Bahnhofsvorplatz körperlich angegriffen wurde. Laut Aussage des Verletzten, sollen die Männer ihn geschlagen und am Boden liegend getreten haben. Anschließend flüchteten sie. Bei dem Angriff erlitt der Mann eine blutende Verletzung an der Nase. Eine ärztliche Versorgung lehnte er jedoch ab.

Eine Auswertung der Videoaufnahmen bestätigte die körperliche Auseinandersetzung.

Bei der Fahndung nach den Tätern wurden diese noch im Bahnhofsumfeld angetroffen. Gegen die beiden 24 und 26 Jahre alten deutschen Staatsangehörigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell