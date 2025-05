POL-OLD: +++ Schwerpunktkontrolle von Großraum- und Schwertransporten +++

Polizeidirektion Oldenburg

Schwerpunktkontrolle von Großraum- und Schwertransporten

Oldenburg/LK Vechta

Die Regionale Kontrollgruppe der Polizeidirektion Oldenburg hat in der Zeit von Mittwoch, 19 Uhr, bis Donnerstag, 3 Uhr, an der A1 Großraum- und Schwertransporte überprüft. An der Kontrolle am Autobahnparkplatz Langwege-Ost (Holdorf, Landkreis Vechta) waren insgesamt 19 Einsatzkräfte aus verschiedenen Polizeiinspektionen beteiligt.

In der Summe wurden bei dieser Schwerpunktkontrolle 14 Transporte eingehend überprüft. Neun dieser Transporte mussten beanstandet werden, sechs davon durften ihre Fahrt nicht mehr fortsetzen.

Die Beanstandungsquote lag somit bei über 60 %.

Herausragende Ereignisse:

Einem 65-jährigen Fahrer, der mit einem Lkw mit Anhänger von Hamburg nach Heinsberg fahren wollte, musste die Weiterfahrt untersagt werden, da er nicht die erforderliche Fahrerlaubnis besaß. Gegen den Fahrer, der gleichzeitig auch Halter des Gespanns war, wurde ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Der 29-jährigen Fahrer eines mit Kranteilen beladenen Schwertransports, der von Deutschland nach Dänemark unterwegs war, durfte seine Fahrt ebenfalls nicht mehr fortsetzen, da er für diesen genehmigungspflichtigen Transport keine erforderliche Erlaubnis zum Fahren auf öffentlichen Straßen besaß. Des Weiteren wurde festgestellt, dass das Gewicht auf einer Achse um mehr als zwei Tonnen überschritten war. Gegen den Fahrer sowie das transportdurchführende Unternehmen wird ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

