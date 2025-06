Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei findet Schlagring

Bild-Infos

Download

Bochum (ots)

Am Montagabend (16. Juni) kontrollierten Bundespolizisten am Bochumer Hauptbahnhof einen jungen Mann. Auf Nachfrage gab er an, dass er einen verbotenen Gegenstand mit sich führt.

Gegen 23 Uhr überprüften Einsatzkräfte den 26-Jährigen am Hauptbahnhof Bochum. Die Beamten fragten den Deutschen ob er gefährliche oder verbotene Gegenstände bei sich trägt. Er gab an, dass er einen Schlagring dabei habe.

Bei einer anschließenden Durchsuchung fanden die Uniformierten die Schlagwaffe und beschlagnahmten diese.

Der Schlagring ist, eine in der Regel aus Metall hergestellte und der Hand angepasste, Nahkampfwaffe, welche mit einem Durchgriff oder mehreren Öffnungen für die Finger versehen ist. Zur Erhöhung der Schlagkraft stützen sich Schlagringe an der Innenhand ab.

Die Beamten belehrten den Bochumer und er machte von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch und äußerte sich nicht weiter.

Der 26-jährige Deutsche durfte seinen Weg fortsetzen und die Bundespolizisten leiteten eine Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell