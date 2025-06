POL-PPMZ: Gemeinsame Kontrollen von Polizei, Zoll und Stadt Mainz

Mainz (ots) - Unbekannte Täter haben am Samstag, 15.06.2025 in der öffentlichen Tiefgarage der Bonifazius-Türme in Mainz die Seitenscheiben mehrerer Fahrzeuge eingeschlagen und die Innenräume nach Wertgegenständen durchsucht. Wer sachdienliche Hinweise zu den genannten Fällen machen kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Mainz unter der Rufnummer ...

