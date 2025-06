Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mehrere Fahrzeuge in öffentlicher Tiefgarage in Mainz aufgebrochen

Mainz (ots)

Unbekannte Täter haben am Samstag, 15.06.2025 in der öffentlichen Tiefgarage der Bonifazius-Türme in Mainz die Seitenscheiben mehrerer Fahrzeuge eingeschlagen und die Innenräume nach Wertgegenständen durchsucht. Wer sachdienliche Hinweise zu den genannten Fällen machen kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Mainz unter der Rufnummer 06131 65-33999 oder per E-Mail (KDMainz.KI3.K31@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

