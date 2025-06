Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Ermittlungen zu brennendem Polizeibus - Sachverständiger schließt technischen Defekt aus - Plakate des SWR beschmiert

Mainz (ots)

Nachdem am vergangenen Samstag, 7. Juni 2025, ein geparktes Einsatzfahrzeug der Polizei in der Eppichmauergasse, in der Mainzer Innenstadt, neben der dortigen Polizeidienststelle in Brand geraten war, liegt zwischenzeitlich eine erste Einschätzung eines Brandsachverständigen vor. Demnach kann ein technischer Defekt ausgeschlossen werden, so dass von einer Brandstiftung ausgegangen werden muss.

Parallel zu dem Vorfall ist auf einer Internetplattform ein Schreiben aufgetaucht, in dem sich eine Gruppierung zu der Tat bekennt. Darin wird die Brandstiftung am Polizeifahrzeug in einen Zusammenhang mit den aktuellen bundespolitischen Entscheidungen zu Grenzkontrollen gestellt. Die Echtheit und Hintergründe des Schreibens werden derzeit geprüft.

Die Kriminalpolizei Mainz hat die Ermittlungen zur genauen Brandursache sowie zur weiteren Prüfung Schreibens aufgenommen. Sie bittet Zeugen, welche in der Nacht von Freitag, 6. Juni, auf Samstag, 7. Juni, Beobachtungen oder Hinweise zum Brand selbst oder zu verdächtigen Personen vor, während oder nach dem Brand, mitzuteilen.

Auch im Zusammenhang mit einer weiteren Straftat bittet die Kriminalpolizei um Hinweise: In der Nacht auf Donnerstag, 12. Juni, wurden im Stadtgebiet an rund zehn Stellen Plakate des SWR zum Doku-Format "Nachtstreife" beschädigt. Die Plakate wurden mit Schriftzügen versehen, die sich gegen die Polizei richten.

Wer sachdienliche Hinweise zu diesen Sachverhalten geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

