Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Stark alkoholisierter Mann sorgt am Rheinufer für Aufsehen

Mainz (ots)

Ein 22-jähriger Mann hat am Donnerstagabend, 13.06.2025, im Bereich des Rheinufers in der Taunusstraße in der Mainzer Neustadt mit exhibitionistischen Handlungen für Aufsehen gesorgt. In der Folge verhielt er sich gegenüber Einsatzkräften der Polizei ausfallend und leistete teils erheblichen Widerstand.

Gegen 20:45 Uhr meldete sich ein junges Paar bei der Polizei, da es sich von einem Mann belästigt fühlte. Dieser habe sich soeben vor ihnen entblößt. Wie sich herausstellte, habe der Mann zunächst nach einer Zigarette gefragt und sich dann aber wieder entfernt. Wenig später sei er erneut auf die Personen zugegangen; diesmal mit heruntergelassener Hose und seinem Glied in der Hand.

Ein von den hinzugerufenen Einsatzkräften durchgeführter Atemalkoholtest ergab 2,86 Promille. Als der Mann für weitere Maßnahmen mit zur Dienststelle kommen sollte, verhielt er sich äußerst unkooperativ, trat und spuckte.

Entsprechende Anzeigen wurden aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell