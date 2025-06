Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Callacenterbetrüger erbeuten in zwei Fällen in Mainz hohe Summen

Mainz (ots)

Zwar haben es Telefonbetrüger meist auf ältere Menschen abgesehen. Doch auch jüngere Personen geraten regelmäßig ins Visier der Callcenterbetrüger.

So brachten bislang unbekannte Täter am Dienstagvormittag, 11.06.2025, eine 32-jährige Frau aus Mainz um 9000 Euro. Die Frau erhielt einen Anruf einer Unbekannten, die sich als angebliche Bankmitarbeiterin ausgab. Im Rahmen einer Sicherheitsüberprüfung solle die Geschädigte zunächst ihre Zugangsdaten zum Onlinebanking angeben. Was diese auch tat. Nachdem sich die Täter ins Onlinebanking der Frau eingeloggt hatten, sollte sie schließlich Überweisungen bestätigen; angeblich im Rahmen der Sicherheitsüberprüfung. Es kam zu mehreren Überweisungen.

Ebenfalls am Dienstag geriet ein älterer Mann aus Mainz in den Fokus von Telefonbetrügern. Er erhielt einen Anruf eines Unbekannten, der sich als Polizist ausgab und eine bereits bekannte Masche aufzog. Im weiteren Verlauf wurde der Senior nach Wertgegenständen und Bargeld gefragt. Bei einer vereinbarten Übergabe nahm einer der Täter schließlich vor Ort beim Geschädigten rund 20.000 Euro Bargeld entgegen.

Die Polizei rät dringend dazu, am Telefon keine Informationen zu persönlichen und finanziellen Verhältnissen herauszugeben. Die Polizei fragt niemals nach Geld oder Wertgegenständen am Telefon - und holt sie auch keinesfalls ab, um sie in Sicherheit zu bringen. Legen Sie im Zweifel auf und melden Sie sich über den Notruf, also die 110, oder bei jeder Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell