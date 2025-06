Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz- Ober-Olm Brand von PKW, Wohnhaus und weitere PKW in Mitleidenschaft gezogen

Mainz (ots)

Bei einem Brand in der Nacht auf Mittwoch, in der Ober-Olmer Goldschmittstraße sind zwei Autos vollständig ausgebrannt. Ein Wohnhaus, zwei dort in der Garage geparkte PKW sowie ein gegenüber geparkter PKW wurden in Mitleidenschaft gezogen.

Gegen 2:22 Uhr wird über Notruf der Brand von zwei PKW vor dem Wohnhaus des Mitteilers gemeldet. Die beiden PKW stehen bei Eintreffen der Feuerwehr bereits in Vollbrand. Den Freiwilligen Feuerwehren aus Ober-Olm, Nieder-Olm, Klein-Winternheim und Zornheim gelingt es ein vollständiges Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus zu verhindern. Es kommt dennoch zu Schäden an der Fassade und zwei weiteren, in der dortigen Garage geparkten, PKW. Ein weiterer, auf der Straße geparkter PKW wird ebenfalls beschädigt, so dass Schäden an fünf Fahrzeugen und dem Wohnhaus anzunehmen sind. Die Schadenshöhe dürfte sich in einem hohen sechstelligen Bereich bewegen. Eine konkrete Aussage hierzu ist erst nach vollständiger Begutachtung durch mehrere Sachverständige zu erwarten. Die beiden vollständig ausgebrannten PKW wurden sichergestellt und werden zur weiteren Begutachtung durch Sachverständige derzeit verwahrt.

Die Kriminalpolizei Mainz hat die Ermittlungen aufgenommen. Brandursache sowie eine mögliche Brandstiftung sind Gegenstand dieser Ermittlungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell