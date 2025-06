Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Ermittlungen zur Ursache nach Brand in Dönerimbiss aufgenommen

Mainz (ots)

Die Kriminalpolizei der Polizei Mainz hat die Ermittlungen zur Brandursache, nach dem Brand am Dienstagabend gegen 18 Uhr in einer Dönerimbiss am Frauenlobplatz in Mainz, aufgenommen.

Unmittelbar nach dem Brand wurde der Brandort verschlossen und versiegelt um unberechtigtes Betreten zu verhindern. Grundsätzlich werden Brandorte durch Brandermittler der Kriminalpolizei und eventuell zusätzlich hinzugezogene Brandsachverständige frühestens 48 Stunden nach Brandende betreten. Dies soll ein uneingeschränktes Arbeiten ohne Einschränkungen durch Restwärme oder Staub ermöglichen.

Davon abgewichen wird, wenn Personen zu Schaden kamen und die Ermittlungen zeitlich schneller durchgeführt werden müssen. Glücklicherweise kam es am Dienstagabend zu keinem Personenschaden.

Neben der Ermittlungen am Brandort nimmt die Kriminalpolizei Kontakt mit Inhabern , Besitzern und weiteren Zeugen, zur Ermittlung der Brandursache auf.

