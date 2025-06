POL-PPMZ: 38-Jähriger unter Drogen und ohne Führerschein nach Verfolgungsfahrt gestellt

Mainz (ots) - Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter haben zwischen Samstag, 07.06.2025, 18:00 Uhr, und Sonntag, 08.06.2025, 13:00 Uhr in einer Tiefgarage in der Bonifaziusstraße in der Nähe des Mainzer Hauptbahnhofs mindestens vier Fahrzeuge aufgebrochen. Bei allen betroffenen Fahrzeugen wurden Scheiben eingeschlagen. Die genaue Schadenshöhe sowie der Umfang des Diebesgutes sind nicht abschließend geklärt. In ...

