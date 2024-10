Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Zeugenaufruf nach Einbruch in ein Mehrfamilienhaus

Karlsruhe (ots)

Bislang Unbekannte verschafften sich in der Zeit zwischen Mittwoch, 20:30 Uhr und Donnerstag, 00:15 Uhr gewaltsam Zutritt in ein Mehrparteienhaus in Karlsruhe-Durlach.

Nach derzeitigem Kenntnisstand hebelten die Täter anschließend die Wohnungstür auf, um in das Innere der Wohnung in der Anton-Bruckner-Straße zu gelangen. Auf der Suche nach Wertgegenständen nahmen die Diebe Bargeld an sich und flüchteten in der Folge unerkannt.

Die Höhe des entstandenen Diebstahl- sowie Sachschadens kann noch nicht beziffert werden.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter 0721 666-5555 in Verbindung zu setzen.

Sigrid Lässig, Pressestelle

