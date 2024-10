Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Autofahrer kommt von der Fahrbahn ab - Sperrungen und Stau auf der A8

Karlsruhe (ots)

Ein Autofahrer kam am Mittwochabend auf der Bundesautobahn 8 von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Verkehrszeichen sowie der Mittelschutzplanke. Aufgrund der erforderlichen Sperrungen bildeten sich mehrere Kilometer Stau.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge fuhr der 37-jährige Audi-Fahrer gegen 18:35 Uhr auf der A8 von Stuttgart kommend in Fahrtrichtung Karlsruhe. Zwischen der Anschlussstelle Karlsbad und dem Autobahndreieck Karlsruhe kam er aus bislang unbekannter Ursache offenbar alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn. In der Folge fuhr er über den Grünstreifen und kollidierte mit der Verankerung einer Entfernungstafel. Anschließend überquerte er alle Fahrstreifen, prallte gegen die Mittelschutzplanke und kam auf der linken Spur zum Stehen. Der 37-Jährige blieb nach derzeitigem Sachstand unverletzt, wurde aber vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Sein Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf insgesamt rund 23.000 Euro.

Infolge des Unfalls waren für die Bergungs-und Reinigungsarbeiten zeitweise mehrere Fahrstreifen bis etwa 00:00 Uhr gesperrt und es bildete sich ein Stau von mehreren Kilometern Länge.

Larissa Bollinger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell