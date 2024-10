POL-KA: (KA) Waldbronn - Alkoholisierte Frau bei Verkehrskontrolle festgestellt

Karlsruhe (ots) - Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich unbekannte Täter am Montag in der Zeit zwischen 19:00 Uhr und 21:30 Uhr über eine Terrassentür gewaltsam Zutritt in ein Wohnhaus in der Schwarzwaldstraße in Spielberg. Auf der Suche nach Wertgegenständen durchwühlten die Einbrecher sämtliche Räumlichkeiten und nahmen diverse Schmuckstücke an ...

mehr