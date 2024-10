POL-KA: (KA) Forst - Ältere Anwohnerin überrascht Einbrecher - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) - Unbekannte verschafften sich zwischen Freitag, 11.30 Uhr und Samstag, 03.00 Uhr, gewaltsam Zutritt in eine Wohnung in der Mannheimer Straße in Leopoldshafen. Die Einbrecher hebelten offensichtlich die Wohnungstür in dem Mehrfamilienhaus auf, um in das Innere zu gelangen. Dort durchwühlten sie ...

