Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Kontrollmaßnahmen zur Bekämpfung der Betäubungsmittelkriminalität - Grünanlage Kaiserstraße

Mainz (ots)

Rund 100 Personen sind in der letzten Woche bei zielgerichteten Kontrollen zur Bekämpfung der Betäubungsmittelkriminalität in der Grünanlage der Kaiserstraße kontrolliert worden.

Die an mehreren Tagen stattgefundenen Kontrollen hatten das Ziel den illegalen Handel mit Betäubungsmitteln und weitere Verstöße aufzudecken. Die vornehmlich männlichen, kontrollierten Personen hatten zu einem Großteil bereits einschlägige, polizeiliche Erkenntnisse.

Bei Durchsuchungen der mitgeführten Sachen und der Kleidung wurden in mehreren Fällen vorbereitete Verkaufseinheiten Marihuana sowie in einem Fall Kokain sichergestellt werden. Darüber hinaus führten die Personen größere Mengen Bargeld in kleinen Scheinen mit sich, die als sogenannte "szenetypische Stückelung" einen Zusammenhang zum Handel mit BtM erkennen lassen. Zwei Personen führten Messer mit sich. Zur Kontrolle eines 17-jährigen Beschuldigten durch den Vollzugsdienst der Stadt Mainz wurde die Polizei hinzugezogen und später das Jugendamt verständigt. Gegen ihn besteht bereits ein Aufenthalts- und Betretungsverbot für das Stadtgebiet Mainz, wie gegen drei weitere Personen auch. Aufgrund der wiederholten Verstöße gegen dieses Verbot ordnete ein Bereitschaftsrichter die Ingewahrsamnahme von insgesamt vier Personen an. Gegen weitere, nachweislich Beschuldigte wurden dreimonatige Aufenthalts- und Betretungsverbote ausgesprochen, 18 Personen mit einem Platzverweis versehen und gegen 13 Personen ein Ermittlungsverfahren wegen Ordnungswidrigkeiten und Straftaten eingeleitet. Die Polizei führt die Kontrollen in den nächsten Wochen fort.

