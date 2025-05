Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Riedlingen - Einbruch in Lagerraum

In den vergangenen Tagen stahlen Unbekannte in Riedlingen mehrere Kompletträder.

Zwischen Freitag 18 Uhr und Mittwoch 18 Uhr machten sich Unbekannte am ehemaligen Schlachthof in der Alten Unlinger Straße zu schaffen. Gewaltsam drangen sie in das Gebäude ein, indem sie das Dämmmaterial aus einer Wand herausbrachen. In den Räumen fanden sie mehrere Sätze von Kompletträdern. Die machten sie zu ihrer Beute. Dann flüchteten sie vermutlich mit einem Transporter oder Fahrzeug mit Anhänger. Zurück ließen sie nur noch die Folien in denen die VW- und Skoda-Reifen verpackt waren. Die Polizei Riedlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 07371/938-0. Der Schaden am Gebäude wird auf rund 1.000 Euro geschätzt.

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

