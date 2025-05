Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Schlierbach - Einbruch in Firma

In der Nacht auf Donnerstag stiegen Unbekannte bei einer Firma in Schlierbach ein.

Ulm (ots)

In der Zeit zwischen 22 Uhr und 6 Uhr hebelten Unbekannte ein Fenster an einer Firma in der Siemensstraße auf. Dann stahlen sie aus der Halle der Fabrik eine größere Menge an hochwertigen Metallrohlingen und Werkzeugen. Der Abtransport dürfte wohl mit einem Transporter erfolgt sein. Damit flüchteten die Einbrecher unerkannt. Die Polizei Uhingen (Tel. 07161/9381-0) nahm die Ermittlungen auf und sicherte Spuren. Die Beamten prüfen bei ihren Ermittlungen nun auch, ob ein Zusammenhang zu einem Einbruch bei der Firma von Anfang Mai besteht (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/6024414).

