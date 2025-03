Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wutöschingen: Linienbus missachtet Vorfahrt - Mehrere verletzte Personen

Freiburg (ots)

Am Donnerstagmittag, 20.03.2025, gegen 16:00 Uhr, hat ein Linienbus beim Einfahren in die B 314 im Bereich der Tankstelle in Horheim die Vorfahrt eines Autofahrers missachtet. Dabei verletzten sich mehrere Personen. Der 52jährige Busfahrer fuhr von Horheim kommend an die Einmündung zur B 314 heran, um seine Fahrt nach rechts in Richtung Lauchringen fortzusetzen. Dabei kam es im Einmündungsbereich zur Kollision mit dem bevorrechtigten 67jährigen Pkw-Lenker, welcher ordnungsgemäß auf der Bundesstraße unterwegs war. Hierbei wurde eine 91jährige Mitfahrerin im Pkw verletzt. Weiterhin verletzten sich nach jetzigem Stand drei mitfahrende Schulkinder des Linienbusses leicht. Der Rettungsdienst mit Notärzten und die Kräfte der Feuerwehr waren vor Ort. Der Verkehr wurde umgeleitet. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen wird auf ca. 15000 Euro geschätzt. Der Verkehrsdienst Waldshut-Tiengen, 07751 8963-0, bittet mögliche weitere Geschädigte aus dem Linienbus, sich zu melden. Zum Unfallzeitpunkt wäre der Bus mit ca. 50 Personen, überwiegend Schülern, besetzt gewesen. Anrufe nimmt auch das Polizeirevier Waldshut-Tiengen, 07751 8316-0, rund um die Uhr entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell