Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve,Goch,Weeze - Drei Verkehrsunfälle am Wochenende mit Verdacht auf Alkoholeinfluss

ein Mann schwerverletzt

Kreis Kleve (ots)

Am Wochenende ereigneten sich im Kreis Kleve drei Verkehrsunfälle, bei denen der dringende Verdacht auf Alkoholeinfluss bei den Fahrzeugführern besteht. Am Freitag (30. August 2024) gegen 23:35 verlor ein 22-jähriger Klever in Kleve-Warbeyen beim Abbiegen von der Huisberdener Straße in den Hahnenacker die Kontrolle über seinen Ford Fiesta und beschädigte ein Schild und ein Gewächshaus. Er blieb unverletzt, der Sachschaden liegt in einem fünfstelligen Bereich. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt. Am Sonntagmorgen (01. September 2024) gegen 07:00 Uhr wurde ein Anwohner auf der Hubert-Houben-Straße in Goch auf einen Pkw Mercedes aufmerksam, welcher mit kaputten linken Reifen vor einem Straßenbaum stand. Bei der Fahrerin, einer 44-jährigen Frau aus Goch, stellten die eingesetzten Beamten Alkoholgeruch fest, daher wurde ihr eine Blutprobe entnommen, auch ihr Führerschein wurde sichergestellt. Sie hatte offensichtlich bereits vorher auf der Hubert-Houben-Straße die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren und mehrfach den Bordstein touchiert. Auch hier ist von einem Sachschaden in einem größeren vierstelligen Bereich auszugehen. Am Sonntagabend (01. September 2024) gegen 22:30 Uhr stürzte ein 31-jähriger polnischer Mann, wohnhaft in Weeze, auf der Weller Straße in Höhe der Sent-Jan-Straße mit seinem Fahrrad und verletzte sich dabei schwer. Er wurde mit dem Rettungsdienst einem Krankenhaus zugeführt. Da auch bei ihm der dringende Verdacht auf Alkoholkonsum vor Antritt der Fahrt bestand, wurde auch ihm eine Blutprobe entnommen. In allen drei Fällen leitet die Polizei entsprechende Ermittlungsverfahren ein. Egal ob zwei oder vier Räder, motorisiert oder nicht, Alkohol und das Führen von Fahrzeugen im Straßenverkehr vertragen sich einfach nicht! Schon vermeintlich kleinere Mengen Alkohol können die Verkehrstüchtigkeit so herabsetzen, dass es zu Ausfallerscheinungen und im Weiteren zu Verkehrsunfällen mit zum Teil schwerwiegenden Folgen kommt! (sp)

