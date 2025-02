Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Hardebek - Unbekannte Täter stehlen Agrardiesel aus fünf Tankbehältern von Baustellenfahrzeugen - Polizei sucht Zeugen

Hardebek (ots)

In der Zeit vom Freitag (07.02.2025, 13.00 Uhr) bis Montag (10.02.2025, 06.30 Uhr) ist es in der Brokenlander Straße zu einem Diebstahl von Agrardiesel gekommen.

Unbekannte Täter haben sämtlichen Inhalt aus fünf Tankbehältern der auf einer Baustelle befindlichen Fahrzeuge entnommen. Nach derzeitigem Kenntnisstand wird von ungefähr 600 Litern Kraftstoff ausgegangen, den der oder die Täter gestohlen haben.

Die Ermittlungen zu dieser Tat werden bei der Polizeistation Bad Bramstedt geführt. Dort bittet man mögliche Zeugen um Hinweise. Wer gegebenenfalls verdächtige Feststellungen zu Personen oder Fahrzeugen gemacht hat, die sich am Tatwochenende auf der oder in der Nähe der Baustelle in der Brokenlander Straße aufgehalten haben, mögen sich unter der Rufnummer 04192-39110 melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell